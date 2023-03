Saelemaekers da brividi: “Il Milan è la storia della Champions”, poi il messaggio ai tifosi!

Anche Alexis Saelemaekers – oggi titolare dal 1′ minuto – è intervenuto ai microfoni di Dazn, Sky Sport e MilanTV, nel pre partita di Milan-Salernitana. per commentare quella che potrà essere la sfida di questa sera.

Saelemaekers Milan Salernitana

Saelemaekers nel pre partita: “Vogliamo onorare la storia del Milan”

“È una partita importante per noi dopo Firenze, vogliamo vincere. Torniamo a San Siro e spero che l’ambiente ci aiuti. Posizione in campo? Per me e Messias non cambia molto. Dobbiamo aiutare di più in fase difensiva, ma siamo pronti a farlo. Quella del Milan è una grande storia, soprattutto in Champions. Vogliamo dimostrare ai tifosi che per noi è importante indossare una maglia come quella del Milan“.

Saelemaekers a MilanTV: “Mi sento bene, voglio fare gol!”

“La qualificazione ai quarti penso che sia stata una cosa positiva per la squadra. Era importante continuare quello che stavamo facendo. Siamo passati ma adesso dobbiamo essere concentrati su questa partita. Sappiamo che contro la Salernitana non è mai facile, è una squadra molto forte. Dobbiamo essere attenti e fare tutto quello per cui abbiamo lavorato in allenamento nel corso di questa settimana. Oggi mi sento molto bene, se potrò aiutare la squadra con un gol sarò felice“.