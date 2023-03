Sorteggi Milan quarti di finale Champions League 22/23

Sorteggi quarti di finale Champions League, quando si terranno? Dopo la qualificazione conquistata stasera da Napoli e Real Madrid, si è delineato il quadro della situazione in Champions League. Otto le squadre qualificate, fra cui tre italiane: non succedeva dalla stagione 2005/2006. Una gran bella soddisfazione per l’Italia del pallone, dopo anni in cui – Juventus a parte – si faceva fatica anche soltanto a passare la fase a gironi iniziale.

Le squadre qualificate ai quarti

Di seguito le squadre qualificate ai quarti di finale di Champions League:

Bayern Monaco , giustiziere agli ottavi del multimiliardario PSG;

, giustiziere agli ottavi del multimiliardario PSG; Benfica , che ha sconfitto nella doppia sfida il Club Brugge;

, che ha sconfitto nella doppia sfida il Club Brugge; Chelsea , sopravvissuto all’ostacolo Borussia Dortmund;

, sopravvissuto all’ostacolo Borussia Dortmund; Inter , che agli ottavi ha superato il Porto;

, che agli ottavi ha superato il Porto; Manchester City , grazie alla vittoria contro il Lipsia;

, grazie alla vittoria contro il Lipsia; Milan , che ha battuto il Tottenham;

, che ha battuto il Tottenham; Napoli , più bravo nella doppia sfida contro l’Eintracht;

, più bravo nella doppia sfida contro l’Eintracht; Real Madrid, capace di superare il Liverpool di Jurgen Klopp.

qualificazione Champions incasso

Sorteggi quarti Champions League

Il sorteggio si terrà venerdì 17 marzo, ore 12, a Nyon. Per essere più precisi saranno effettuati tre sorteggi: uno per i quarti di finale, uno per le semifinali (che vedranno opposte le squadre vincitrici ai quarti) e un terzo per determinare quale sarà la squadra di “casa” nella finalissima di Istanbul.

Non sono previste teste di serie e, sottolineatura fondamentale vista la qualificazione di tre italiane, le squadre partecipanti allo stesso campionato possono affrontarsi. Possibile, dunque, un derby tricolore già dal prossimo turno.

Dove vedere sorteggi Champions League

Il sorteggio dei quarti di finale di Champions League sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 24 e in chiaro sul Canale 20 del digitale terrestre.

In streaming sarà possibile seguirlo su:

Amazon Prime Video

Sky Go

NOW

Mediaset Infinity

Sito ufficiale dell’UEFA.

Potrete gustarvi il sorteggio grazie a pc, smartphone e tablet tramite le app dedicate (Sky Go, NOW, Mediaset Infinity, Amazon Prime Video) o, in alternativa, collegandovi dal web ai siti ufficiali (Mediaset Infinity, UEFA.com, Amazon Prime Video). Amazon Prime Video, lo sottolineiamo, è visibile anche su Smart tv.