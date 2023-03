Maldini guarda al futuro: occhi puntati su un talento dall’Est Europa

Nonostante il Milan debba ancora conquistare grandi obiettivi in questo finale di stagione, la società sta già iniziando a programmare il futuro. Nello specifico, Maldini e Massara hanno intenzione di rinforzare la zona della trequarti, il reparto che ha finora maggiormente deluso.

I rendimenti altalenanti di Saelemaekers, Messias e De Ketelaere hanno spinto i dirigenti rossoneri a fiondarsi sul mercato, nella speranza di trovare qualche giovane di prospettiva ed affidamento immediato.

Spertsyan Milan

Maldini stregato da Spertsyan, la nuova gemma dell’est Europa

Secondo quanto riportato dalle maggiori testate russe, Maldini sarebbe rimasto notevolmente stupito dalle qualità tecniche di Eduard Spertsyan, attualmente in forza al Krasnodar. Il classe 2000 è un trequartista molto tecnico, che in questa stagione ha realizzato la bellezza di undici gol e nove assist in ventisei presenze.

La dirigenza rossonera avrebbe offerto al club russo otto milioni di euro, un’offerta ancora non sufficiente. La squadra allenata da Ivic, infatti, non ha intenzione di scendere sotto i dodici milioni di euro. Le due società, comunque, continueranno a trattare, per un talento dal futuro assicurato.