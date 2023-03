Ibrahimovic infortunato? Interviene il tecnico della Svezia

Sono diversi i giocatori del Milan impegnati in questa pausa per le Nazionali, questa sera è toccato a Sandro Tonali a scendere in campo dal primo minuto nel match tra Malta ed Italia. Oltre al centrocampista azzurro hanno disputato la loro gara anche Rade Krunic e Rafael Leao. Non solo uomini impiegati sul terreno di gioco, ma anche calciatori alle prese con problemi fisici, tra questi Pierre Kalulu e Zlatan Ibrahimovic.

Zlatan Ibrahimovic Svezia

Le condizioni di Ibrahimovic? Parla il tecnico della Svezia

Il commissario tecnico della Svezia ha commentato così la situazione legata a Zlatan Ibrahimovic:

Non ho avuto il tempo di parlare con il nostro staff medico. Dobbiamo valutare le sue condizioni. Resta un punto interrogativo

La speranza del Milan e di Stefano Pioli è quella di avere il proprio centravanti a disposizione una volta tornati dalla sosta. Il campione svedese è tornato a disposizione dei rossoneri solamente da poche settimane e nell’incontro giocato ad Udine è sceso in campo dal primo minuto.