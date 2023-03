Theo un capitano vero: un simbolo di rinascita per il Milan

Un traguardo difficile da prevedere con ogni certezza fino alla fine, quello portato a segno ieri dai rossoneri. Un Milan che, ben studiato da Pioli, ha così saputo tener testa a un Tottenham non al massimo delle sue forze.

Un gioco portato avanti del resto con “personalità” dal club di Milano, secondo le stesse parole del ct riportate su Tuttosport, forte dell’arguzia di una difesa a tre con cui ha poi definitivamente imbrigliato gli Spurs in una parità senza via d’uscita.

Una partita in cui il Milan, anche grazie all’entrata in azione di grandi elementi, da Brahim Diaz a Leao, a Maignan, ha in ogni caso mostrato un carattere adatto a una tra le migliori otto in Europa.

Tutto questo grazie soprattutto a una determinata propensione alla vittoria che i rossoneri sembrerebbero in realtà aver visto davanti a se stessi fin dall’inizio, già in principio fortemente motivati da un discorso che forse solo i grandi capitani come Theo Hernandez sanno fare.

Theo Hernández Copyright: xMickaelxChavetx

Theo, un vero capitano: “Dobbiamo pensare a dove siamo partiti e essere orgogliosi”

Delle parole che, pronunciate da un leggendario Theo alla sua squadra prima del via, sono state più che efficaci nel condurre il Milan fino alla fine, facendo leva su un percorso ambizioso e di cui non si può che manifestare orgogliosa ammirazione.

“Dobbiamo sempre pensare a dove siamo partiti e con quali mezzi siamo arrivati qua, quindi dobbiamo essere orgogliosi di questo percorso – ha appunto detto Theo ai suoi compagni, coms riportato su Tuttosport – Siamo diventati più ambiziosi con lo scudetto dell’anno scorso che era una cosa inaspettata, una vittoria che ha alzato l’asticella“.

Un motivo di ispirazione, Theo, che si è così dimostrato quale degna guida per un’instancabile squadra, rinata in campo anche forse grazie al ricordo delle sue sentite parole iniziali.

Grandi livelli di incasso per il Milan: venti milioni per i quarti

Il Milan deve del resto festeggiare anche grazie ai livelli di incasso senza precedenti che si prospettano per i quarti. Secondo quanto riportato sempre su Tuttosport, si attende infatti una cifra di ben venti milioni, considerando premio UEFA e botteghino a San Siro.

Un contesto in cui non può naturalmente passare inosservato il bottino da record di 9.133.842 euro incassati per l’andata con il Tottenham, con circa 122 euro spesi di media per 74.320 paganti.