Tottenham-Milan, Conte ci sarà? L’annuncio di Stellini

Buone notizie in arrivo per il Tottenham. Antonio Conte sarà in panchina nel ritorno degli ottavi di Champions League, come annunciato dal suo vice Cristian Stellini. Tuttavia Conte salterà la partita di campionato, in quanto tornerà a Londra domenica.

Tottenham, parla Stellini

La sicurezza del Tottenham è che domani in panchina ci sarà Stellini per la sfida con il Wolverhampton. Inoltre Stellini ha commentato l’eliminazione dalla FA Cup per mano dello Sheffield: “Viene difficile mettere da parte quello che è successo. Abbiamo sbagliato l’approccio alla partita. Qui dicono tutti di voler vincere, ma solo i tifosi possono avere aspettative. Noi dobbiamo dimostrare cosa sappiamo fare”.

FOTO: Stellini-conferenza

Stellini ha poi fatto chiarezza sulla situazione di Antonio Conte: “Antonio arriverà a Londra domenica. Per il Milan ci sarà, sono stati i dottori a decidere di farlo tornare domenica e non sabato. Antonio è frustrato di non poter essere qui, ma deve seguire le disposizioni mediche”.

Di conseguenza Conte ci sarà contro il Milan, magari senza la solita carica vista l’operazione. Però il Tottenham avrà il suo condottiero in panchina.

Enrico Coggiola