ESCLUSIVA – Giroud e Diaz ci saranno con il Tottenham? Le ultime da Milanello

Il Milan domani sera scenderà in campo contro il Tottenham di Antonio Conte per la sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Rossoneri che partiranno con il vantaggio dell’1-0 grazie alla rete di Brahim Diaz che ha deciso il match dell’andata.

Proprio quest’ultimo, insieme ad Olivier Giroud, era in forte dubbio per la delicata quanto importante trasferta di domani sera.

Giroud Milan

Diaz e Giroud ci saranno? L’aggiornamento

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione nella rifinitura che si sta svolgendo in questi istanti a Milanello sono presenti sia Olivier Giroud che Brahim Diaz.

L’attaccante francese era in forte dubbio a causa di un attacco influenzale che lo aveva colpito nelle ultime ore, mentre il trequartista spagnolo aveva subito una distorsione al ginocchio prima del match contro la Fiorentina.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione entrambi stanno svolgendo la seduta di rifinitura in gruppo. Pertanto, salvo clamorosi colpi di scena, saranno presenti alla sfida di domani sera