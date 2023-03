Verso Tottenham-Milan, Pioli pronto a cambiare la trequarti: novità anche in difesa

Il passaggio ai quarti di finale di Champions League potrebbe ribaltare il giudizio finale sulla stagione del Milan. Il match di ritorno, che andrà in scena mercoledì rappresenta un vero e proprio punto di svolta della stagione.

Come arrivano i rossoneri alla sfida del Tottenham Hotspur Stadium? Di certo non come Pioli avrebbe voluto, la sfida di Firenze ha messo in dubbio le poche certezze acquisite dai rossoneri in questo difficile inizio di 2023. Inoltre bisognerà sperare nel rientro di alcune pedine fondamentali dello scacchiere tattico rossonero.

Verso Tottenham-Milan, Diaz in dubbio: accadrà oggi!

Come riferito dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Brahim Diaz nella giornata odierna sarà valutato dallo staff medico.

Brahim Diaz

Se la distorsione alla caviglia non sarà del tutto recuperata, Diaz non partirà per Londra con i suoi compagni. Per sostituire il giustiziere degli Spurs nel match dell’andata, Pioli dovrebbe far affidamento su Krunic, preferito a Rebic o De Ketelaere dopo la carente prestazione di Firenze.

Da sciogliere anche il dubbio in mediana: Krunic o Bennacer? L’algerino è appena rientrato, Pioli reclama cautela. In difesa Kjaer potrebbe partire dal primo minuto ai danni di Thiaw. Poi il consueto ballottaggio sulla corsia laterale destra tra Saelemaekers e Messias, che verrà sciolto poco prima dell’inizio del match.