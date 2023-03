Derby tra Inter e Milan in Champions? La risposta di Zhang spiazza tutti!

L’Inter è riuscita a strappare il pass per i quarti di Champions League in una gara tutt’altro che facile. Contro il Porto finisce 0-0, ai nerazzurri basta il gol di Lukaku firmato nella gara di andata per ottenere la qualificazione. La squadra di Inzaghi torna così tra le migliori otto d’Europa dopo ben 12 anni dall’ultima volta.

Nel postpartita, Zhang ha parlato in ottica sorteggio, ipotizzando già nel prossimo turno un possibile derby tra Inter e Milan, ultima volta qualificate insieme nel 2006.

Zhang Inter Milan

Il Presidente dell’Inter ha rivelato che sarebbe contento di affrontare il Milan, in quanto proprio contro i rossoneri avrebbe avuto le gioie più belle della sua avventura all’Inter.

Sorteggio Champions, Zhang rivela: “Contento se becchiamo il Milan”

Di seguito le sue parole:

“Stiamo andando nella direzione giusta sia dentro che fuori dal campo. Siamo molto contenti del lavoro fatto nei nostri 7 anni. Vogliamo giocare fino alla fine ogni competizione e portare più trofei possibile in bacheca. Qualsiasi squadra ai quarti di finale è forte, sicuramente il derby di Milano mi ha dato le più grandi emozioni, mi piacerebbe giocare contro il Milan ai quarti”.