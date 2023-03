Napoli, Zielinski non ha dubbi sul Milan: messaggio di sfida ai rossoneri

Domenica prossima il Napoli ospiterà il Milan al Maradona per quella che sarà, agli occhi tutti, un’anticipazione del quarto di finale di Champions League fra le due squadre.

Le due compagini si affronteranno per giocarsi uno storica qualificazione alle semifinali che rappresenterebbe un record per il Napoli e un ritorno ai fasti di un tempo per il Milan.

Piotr Zielinski ha parlato proprio di questo a margine della partita fra Polonia e Albania, vinta dalla sua Nazionale.

Zielinski Napoli Milan

“Napoli favorito per andare in finale Champions? Non stiamo pensando a questo perché c’è il campionato che incombe ed il nostro pensiero va alla prossima partita“.

Il Napoli sicuramente parte coi favori del pronostico ma il calciatore polacco dimostra di voler restare concentrato sul cammino in campionato che finora ha visto gli Azzurri dominare.

“Scudetto? Non stiamo facendo alcun tipo di calcolo su quando potrebbe arrivare la matematica. Abbiamo un grande vantaggio, ma nessuno ha intenzione di togliere il piede dall’acceleratore”.

Anche per quanto riguarda la corsa al titolo Zielinski non si sbilancia e si allinea a Spalletti nel non voler considerare la matematica e pensare soltanto al match successivo.