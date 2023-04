Zero chance per Adli, ipotesi cessione a giugno? Il piano del Milan

Yacine Adli non è mai entrato nelle rotazioni di Pioli. Se all’inizio molti pensavano che il suo mancato impiego fosse legato ad un problema d’ambientamento, ora abbiamo la certezza che c’è dell’altro.

La stagione è ormai entrata nella parte finale, due mesi in cui il Milan potrebbe spiccare il volo così come cadere rovinosamente. Da una parte il cammino in Champions League, dall’altra una corsa al quarto posto in Serie A mai stata così infuocata.

Per il centrocampista francese non sembra però che ci possano essere occasioni per mettersi in mostra. Nonostante i tanti impegni di calendario, Pioli continua a non concedergli il campo.

Adli Milan Cessione

Solo panchine per Adli: come cambia il suo futuro

Da inizio stagione solo 114 minuti in tutte le competizioni per Adli, di cui 7 nel 2023 nel finale di partita contro la Fiorentina. Poi panchina, panchina e ancora panchina.

Ora il suo futuro è tutto da rivedere. Acquistato due anni fa dal Bordeaux per una cifra pari a 10 milioni bonus inclusi, lo scenario della partenza a giugno è da prendere sul serio.

Secondo Tuttosport infatti Adli potrebbe lasciare Milano sia con l’opzione del prestito che in via definitiva.