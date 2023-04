Puma alza i prezzi delle maglie: quanto costeranno le nuove divise del Milan?

Brutta notizia per i tifosi del Milan e per tutti coloro che volessero acquistare le nuove divise da gioco dei rossoneri: secondo quanto riferito dal portale specializzato Footy Headlines Puma, sponsor tecnico del Milan, aumenterà i prezzi delle nuove maglie.

Le cause sono da ricondurre all’aumento generale dei costi di produzione, dovuti alla pandemia e al conflitto in corso tra Russia e Ucraina, e le catastrofiche conseguenze che ne derivano. Il prezzo sarà sostanzialmente simile in USA, Regno Unito e Unione Europea.

Aumento dei prezzi, quanto costeranno le nuove maglie?

Tra gli articoli maggiormente inflazionati, le maglie “Replica” (solitamente vendute ad un prezzo inferiore) subiranno un aumento di 5 euro: passeranno da 90 a 95 euro, mentre quelle “Authentic” non avranno alcuna variazione di prezzo: manterranno il costo di 140 euro.

FOTO: Kalulu Milan

Aumento di 5 euro anche le divise complete in taglie da bambino, queste ultime costeranno 75 euro (al posto di 70) a partire dalla prossima stagione. Stessa sorte anche per i pantaloncini da gioco: costeranno 45 euro (al posto di 40).