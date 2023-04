Balogun sul mercato, piace anche al Milan: quanto chiede l’Arsenal per la cessione

Il Milan si gioca tutto in questo mese di aprile, ieri sera i rossoneri hanno portato a casa il primo atto dei quarti di finale di Champions League in quel di un San Siro stracolmo di tifosi rossoneri contro il Napoli di Luciano Spalletti che ha giocato una grande partita, oltre che alla Champions il Milan dovrà anche pensare al rush finale del campionato per conquistare un posto in Champions.

In questa stagione il Milan ha avuto alcuni problemi con il reparto offensivo, visto che quando Giroud non è stato chiamato in causa tutti i suoi sostituti hanno faticato moltissimo ad imporsi come riferimenti offensivi.

Per questo la dirigenza Meneghina è da tempo alla ricerca di un’alternativa valida al numero 9 francese e per questo Maldini e Massara hanno messo nel loro taccuino la punta dell’Arsenal Folarin Balogun di proprietà dell’Arsenal.

Balogun Milan calciomercato

Calciomercato Milan, l’Arsenal fissa il prezzo per Balogun

In questa stagione l’attaccante è in prestito al Reims dove sta vivendo una grande stagione e proprio per questo motivo il suo prezzo è schizzato letteralmente alle stelle.

Stando infatti a quanto riportato da Calciomercato.com, l’interesse del Milan è alto ma l’Arsenal ha fissato il prezzo a 40 milioni e per questo la trattativa sarà sicuramente più complicata.

Andrea Mariotti