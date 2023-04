Inter Milan, al via la vendita dei biglietti: modalità e fasi di acquisto

“Sarà una notte unica e speciale, dove servirà tutta la passione e l’energia senza limiti dei tifosi nerazzurri, pronti a far vibrare San Siro ancora una volta. La data è fissata, l’appuntamento è già segnato in rosso sull’agenda di tutti i tifosi: Inter-Milan, il Derby di Milano, gara di ritorno della semifinale di Champions League. Si giocherà a San Siro martedì 16 maggio alle ore 21:00: chi passa il turno conquista il pass per Istanbul, sede della finale della UEFA Champions League che si disputerà il prossimo 10 giugno. Un evento straordinario, destinato a lasciare con il fiato sospeso tutti gli appassionati di calcio nel Mondo. È il Derby di Milano nella sua essenza più elevata. Di seguito tutte le informazioni sulla vendita, che avverrà esclusivamente online sul sito Inter.it in tutte le fasi. I biglietti partiranno da 69 € per il secondo e terzo anello verde, nella prima fase dedicata alla conferma posto degli abbonati“.

Con questo comunicato la società nerazzurra ha annunciato l’apertura, prevista per mercoledì 26 aprile alle ore 16, della vendita dei biglietti per il match di ritorno tra Inter e Milan valevole per le semifinali di Champions League.

Inter Milan Biglietti

Champions League, caccia ai biglietti per Inter-Milan: le fasi di vendita

Mercoledì, come precedentemente anticipato, aprirà la vendita dedicata ai tifosi abbonati nerazzurri: ma come e quando saranno distribuiti i biglietti residui?

Di seguito tutte le info: