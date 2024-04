Milan, sfida all’Atalanta: trovato il ‘nuovo’ Mandzukic

La società rossonera in attesa di risolvere il rebus allenatore, ha messo gli occhi sull’erede di Mario Mandzukic

A Milanello non è un mistero che l’ad Giorgio Furlani e il suo staff siano alla ricerca di una prima punta, nell’organico del prossimo anno non figurerà infatti il nome di Olivier Giroud. Il bomber francese al termine della stagione sbarcherà in MLS con la maglia del Los Angeles FC, ex squadra di Giorgio Chiellini.

I nomi per sostituire l’ex Arsenal non mancano, uno tra Zirkzee e Sesko potrebbe essere il principale indiziato a prendere le redini dell’attacco rossonero.

In attesa del grande colpo, la società di Via Turati si sta muovendo anche in ottica futura. Per completare il reparto offensivo, alle spalle del Mister X la società starebbe valutando l’acquisto di Anton Matkovic.

Milan, nel mirino Anton Matkovic: l’erede di Manzukic

Matkovic, centravanti in forza all’Osijek (club di prima divisione croata), sembra aver attirato l’interesse di diversi club in Italia e all’estero. Si tratta di un classe 2006 alto 191 centimetri che per stazza fisica e caratteristiche in campo ricorda molto l’ex Mario Mandzukic

L’attaccante già da diverso tempo nel giro della nazionale U19 croata, quest’anno si è affacciato per la prima volta al calcio professionistico affermandosi a degli ottimi livelli vista la giovane età. Ha gia totalizzato 14 presenze nel campionato croato mettendo a segno due reti

La valutazione del talentino si aggira intorno ai 4-5 milioni di euro e, stando a quando scrive Sportitalia tra i club interessati all’acquisto ci sarebbero Milan e Atalanta. Le ottime prestazioni di Matkovic sono state notate anche in Premier League: anche Fulham ed Everton hanno segnato il nome del calciatore croato fra gli obiettivi di mercato.