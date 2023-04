Bologna-Milan, grande atmosfera al Dall’Ara ad attendere i rossoneri: succederà oggi!

Dopo il successo di misura contro il Napoli, il Milan si rituffa in campionato, in una gara tutt’altro che scontata contro il Bologna di Thiago Motta.

Alle ore 15 i rossoneri, fermati sullo 0-0 dall’Empoli nell’ultimo turno di Serie A, devono riprendere la corsa per rimanere attaccati al treno Champions. Il Diavolo dovrà vedersela con una delle formazioni più in forma del momento, reduce dal prestigioso 2-0 inflitto ai danni dell’Atalanta.

Una montagna da scalare per gli uomini di Pioli, il quale ha preannunciato un turnover massiccio. La difficoltà viene amplificata da uno “svantaggio” cui Maignan e compagni dovranno far fronte.

Bologna-Milan tifosi “Dall’Ara”

Bologna-Milan, grande attesa per i tifosi rossoblù: al “Dall’Ara” previsto il pienone

Per la sfida odierna il Milan giocherà in “inferiorità numerica”. I felsinei saranno infatti sostenuti dal “dodicesimo uomo”. Come riporta Il Corriere dello Sport, allo stadio “Dall’Ara” è previsto il tutto esaurito.

Il popolo rossoblù riempirà le tribune dell’impianto bolognese per un totale di 29 mila spettatori. Una cifra che segna il record stagionale, frutto dell’euforia derivata dalla stagione esaltante degli uomini di Motta.

Per guidare i propri beniamini ad una vittoria che potrebbe significare settimo posto momentaneo, i tifosi di casa hanno inoltre preparato una t-shirt con la scritta “Gòdere”, slogan in omaggio all’allenatore ex Spezia.