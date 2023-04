Milan o Real Madrid? Svelata la volontà di Brahim Diaz per il futuro!

Il futuro di Brahim Diaz è ancora tutto da scrivere. Il fantasista spagnolo, autore di una gara superlativa al Maradona contro il Napoli, alterna prestazioni di livello assoluto ad altre poco incisive, il che fa ancora dubitare il Milan sul suo riscatto.

Il club dovrà infatti decidere se usufruire dell’opzione legata al diritto di riscatto che porterebbe lo spagnolo in rossonero a titolo definitivo. La cifra pattuita con il Real Madrid è pari a 22 milioni, ma secondo Tuttosport Maldini e Massara presto incontreranno la dirigenza dei Blancos per provare ad abbassare la cifra.

L’ultima parola comunque spetterà al club spagnolo, che potrà esercitare il contro riscatto fissato a 27 milioni di euro, al momento scenario difficile.

Brahim Diaz futuro

Permanenza al Milan? la volontà di Brahim

Ad oggi però la sensazione è che il fantasista non abbia una gran determinazione nel voler tornare a Madrid. Al Milan sa di poter avere più spazio e più chance per mettersi in mostra, motivo per cui la permanenza in rossonero sarebbe ben accettata.

La sua volontà risulterà cruciale nella trattativa. Toccherà poi al Milan capire se vale la pena o no portare a termine questo oneroso investimento.