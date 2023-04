Futuro Brahim Diaz, ora cambia tutto: mossa del Real Madrid

La notte del “Maradona” ha esaltato una delle stelle più preziose del Milan. La prestazione sontuosa contro il Napoli, coronata dal gol del momentaneo 2-0, ha ribadito la crescita esponenziale di Brahim Diaz.

Dopo anni “in sordina” il talento dello spagnolo è finalmente sbocciato: da un semplice Diaz, Brahim è diventato un vero Diez. Il classe 1999 ha battuto la concorrenza di De Ketelaere, dato come favorito all’inizio della stagione nelle gerarchie di Pioli, affermandosi come trequartista titolare del Diavolo.

Unica nota negativa della serata di Napoli l’infortunio rimediato agli adduttori: fortunatamente l’infortunio agli adduttori non preoccupa, come rassicurato ieri sera dall’allenatore rossonero. Nel frattempo arrivano aggiornamenti sulla situazione riscatto dal Real Madrid.

Brahim Diaz riscatto Milan

Calciomercato Milan, si tratta per il riscatto di Brahim Diaz: tutti i possibili scenari

Il prestito biennale di Brahim Diaz terminerà a fine giugno, con riscatto fissato a 22 milioni. In base a quanto riportato da Gazzetta.it, l’intenzione del Milan è confermare in rossonero lo spagnolo, anch’egli favorevole alla permanenza, a patto che la cifra venga ridotta.

Alla luce dell’exploit del calciatore, i blancos valutano una mossa inaspettata: l’opzione del controriscatto a 27 milioni. Il numero 10 rappresenterebbe infatti un pezzo pregiato per una possibile plusvalenza.

Ogni dubbio verrà sciolto tra aprile e maggio, quando in via Aldo Rossi si saprà di più sul budget a disposizione in vista del calciomercato estivo.