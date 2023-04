Calabria: “Sognare è lecito, siamo il Milan”, poi sul derby di Champions e sul duello con Kvaratskhelia

Protagonista indiscusso nella cavalcata allo Scudetto della passata stagione, oggi Davide Calabria è un simbolo per i rossoneri: classe 1996, Calabria ha cominciato ad indossare la maglietta rossonera nelle giovanili e non se l’è più tolta.

Nella doppia sfida ai quarti di Champions contro il Napoli è stato uno dei migliori, e ora per Calabria è arrivato il momento di sognare. Il terzino rossonero è stato intervistato da DAZN nel format “1 vs 1”, uscito proprio oggi sul canale ufficiale della piattaforma.

Davide Calabria ha parlato così sulla qualificazione alla semifinale, dopo aver battuto il Napoli:

Il commento sulle voci tra andata e ritorno e sui fuochi d’artificio dei tifosi partenopei:

Non ci piace parlare molto di episodi prima della partita, non è nel nostro stile e non ci attacchiamo a queste cose. Provare a destabilizzarci non è servito: a questi livelli non conta, ma conta solo quello che viene fatto in campo e il sudore che ci mettiamo ogni giorno per questa maglietta. Ho sentito i fuochi: mi sono svegliato, ho fatto una risata e sono tornato a dormire.