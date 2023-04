Calciomercato Milan, Maldini punta un talento dalla Russia: la situazione!

In attesa di capire il futuro di Zlatan Ibrahimovic, che sembra essere sempre più lontano dal Milan e dal calcio giocato in generale, per via dei numerosi infortuni, i tifosi aspettano con ansia l’estate per capire quale sarà il nome del prossimo bomber rossonero.

Maldini e Massara si sono già cautelati nelle settimane scorse rinnovando il vice Campione del Mondo Olivier Giroud per un’altra annata, quindi fino al 2024, ma un altro attaccante arriverà quasi sicuramente.

Stando alle ultime indiscrezioni, i nomi che vengono fatti dalle maggiori testate giornalistiche sono quelli di Balogun, attaccante del Reims, e Openda, attaccante del Lens, entrambi in Ligue 1 ed entrambi con un cospicuo numero di gol all’attivo. Ma non solo.

Infatti, secondo Sport24 i rossoneri sarebbero sulle tracce di un talento armeno proveniente dal campionato russo.

Si tratta di Eduard Spertsyan, attaccante armeno del Krasnodar classe 2000, che ha messo all’attivo quattordici reti e 11 assist in stagione e che è finito nel mirino di diversi club europei, tra cui Milan, Fiorentina ed anche Olympique Marsiglia.