Calciomercato Milan, tra rinnovi e nuovi acquisti la Champions diventa fondamentale

A partire già dalla sfida di sabato pomeriggio contro la Roma il mese prossimo sarà decisivo per le sorti europee e non della squadra rossonera che dovrà blindare il quarto posto in campionato e perché no, provare anche un’incredibile finale di Champions League.

Le questioni di campo però sono alternate anche da notizie riguardanti rinnovi di contratto e soprattutto indiscrezioni di calciomercato con due nomi che sono spuntati nelle ultime ore direttamente dalla Premier League.

Brahim Diaz Real Madrid Milan

Milan, coppia che vince non si cambia

La volontà della dirigenza rossonera è quella di trattenere sia Rafael Leao che Brahim Diaz, i fautori principali dell’eliminazione del Napoli in Champions League hanno messo in mostra tutto il proprio potenziale offrendo due prestazioni a dir poco incredibili nel doppio confronto.

Naturalmente la presenza o meno dei rossoneri nella prossima edizione della Uefa Champions League conta molto per il prestigio della squadra e conseguenzialmente dei calciatori, la questione rinnovo di Leao la conosciamo, è ormai da tempo sulle prime pagine di tutti i giornali con continui minuscoli aggiornamenti.

Mentre per Brahim Diaz deciderà il Real Madrid se riportarlo a casa e quindi inserirlo nelle rotazioni in pianta stabile o se vendere il suo cartellino definitivamente ad un prezzo più vantaggioso per il Milan che lo ha “cresciuto” calcisticamente in questi 3 anni, nei prossimi giorni potrebbe esserci un incontro tra le due dirigenze a tal proposito.

Calciomercato Milan Walker

Calciomercato, i colpi che non ti aspetti

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport spuntano due nomi in chiave calciomercato per la prossima stagione direttamente dalla Premier League: Kyle Walker e Naby Keita.

Il terzino inglese ha il contratto in scadenza nel 2024 e sembrerebbe non intenzionato a rinnovare, a 32 anni potrebbe decidere di cambiare aria dopo una possibile vittoria della Champions League con il Manchester City di Pep Guardiola che in questi anni lo ha reso un vero uomo spogliatoio.

Diverso è il discorso riguardo il centrocampista del Liverpool Keita, arrivato ai Reds con tutte i buoni propositi del caso ha decisamente deluso le aspettative e con il contratto in scadenza a giugno può essere un occasione imperdibile per la dirigenza rossonera.