Calciomercato Milan, nome nuovo per l’attacco: arriva dall’Inghilterra!

Continua la crisi d’astinenza al gol per gli attaccanti del Milan di Stefano Pioli che, quando chiamati in causa per sostituire Giroud, non sempre rispondono presenti.

È il caso di Divock Origi e Ante Rebic, entrambi schierati titolari contro l’Empoli ed autori di prestazioni discutibili, in particolar modo quella dell’attaccante belga che non riesce ad incidere.

In tal senso, Paolo Maldini e Frederic Massara sarebbero al lavoro per cercare rinforzi nel reparto offensivo: da Retegui a Jonathan David, passando per Rafa Mir e la soluzione low cost Colombo, le alternative non mancano.

Joao Pedro Milan Watford

Cercasi attaccante, Maldini al lavoro: l’ultima idea è Joao Pedro del Watford

Una delle ultime suggestioni sarebbe quella di Joao Pedro, attaccante classe 2001 del Watford, che nella stagione corrente di Championship ha già collezionato 10 gol e 4 assist.

Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, nonostante il rinnovo contrattuale firmato fino al 2028 con il club inglese, il Milan proverà a fare un tentativo in estate per il giocatore brasiliano.