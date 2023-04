Calciomercato Milan, Ballo-Touré e Origi bocciati: due sostituti nel mirino

In casa Milan in questo momento c’è un solo pensiero fisso: la partita di domani sera contro il Napoli. Andrà in scena, infatti, il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra le due italiane, con i rossoneri forti del vantaggio di un gol guadagnato al Meazza una settimana fa e gli azzurri speranzosi di recuperare uno svantaggio non insormontabile.

Nel frattempo, però, la dirigenza rossonera deve pensare non solo ai fatti di campo, ma anche al futuro e alla rosa che verrà. Maldini e Massara sono sempre vigili e, a quanto pare, hanno le idee piuttosto chiare per la prossima stagione.

Due giocatori, in particolare, dovrebbero salutare i rossoneri a fine stagione, ossia, Ballo-Touré e Origi. Entrambi non convincono ed entrambi rischiano seriamente ormai di vedere al capolinea la loro avventura nel capoluogo lombardo.

Calciomercato Milan: Parisi e Boniface nel mirino

Fabiano Parisi Empoli

Stando a quanto riporta oggi Tuttosport, infatti, in casa rossonera non convincono Ballo-Touré e Origi.

Proprio per questo il Milan starebbe pensando di rimpiazzare i due con altrettanti giocatori molto interessanti. Al posto del senegalese, come vice Theo Hernandez, piace Fabiano Parisi dell’Empoli, mentre al posto del belga, vice Giroud, fari puntati su Victor Boniface.

Quest’ultimo è il centravanti dell’Union Saint Gilloise, giovane di 22 anni e dal grande potenziale.