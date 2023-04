Calciomercato Milan, Retegui sicuro: sul derby di mercato con l’Inter!

Mateo Retegui è senza dubbio uno dei calciatori più chiacchierati del momento per la questione riguardante la sua convocazione in nazionale sfociata poi in belle prestazioni culminate con due gol contro Inghilterra e Macedonia.

Il suo nome però ritornerà molto attuale anche nella prossima finestra di calciomercato estivo, dove l’Italoargentino cambierà con ogni probabilità maglia e molto probabilmente il suo futuro sarà in Europa con molti estimatori anche in Italia.

Tra questi c’è anche il Milan che potrebbe affondare il colpo, il giovane ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport dove ha parlato di molti aspetti riguardanti il suo futuro, con anche un commento sul possibile derby di mercato tra Milan ed Inter.

Milan Calciomercato Retegui

Retegui in Italia? Il commento del calciatore

Queste le parole sul possibile trasferimento in Europa quest’estate:

Sì, il presidente Melaraña ha detto che a luglio potrebbe essere probabile che io venga ceduto. A me piace molto l’idea, è un sogno per tutti quelli che giocano a calcio, i più grandi sono in Europa.

Successivamente è stato chiesto a Mateo quale fosse la sua squadra italiana preferita?

“Ah, tante. Ci sono grandissimi club, mi piacciono tutti.“

Questo il commento sull’interessamento dell’Inter e sul possibile derby di mercato:

“Non c’è niente di concreto e non so cosa stia succedendo, è papà che si sta occupando del futuro. Io con la testa sono al 100% sul Tigre. Giovedì (la notte scorsa; n.d.r.) esordiamo nella Copa Sudamericana (la nostra Europa League; n.d.r.) in casa contro i brasiliani del San Paolo, poi domenica saremo in trasferta contro il Godoy Cruz. La mia attenzione è tutta qui. Non so se sia vero. Ripeto, se ne sta occupando mio papà con i dirigenti del Tigre.”

Infine Mateo ha risposto ad una domanda su quale campionato sia meglio per lui e per il suo futuro:

“Dove sia meglio per me. Mi piacerebbe molto venire in Italia, ma è ancora molto presto. Però sarebbe bellissimo diventare un protagonista del campionato, uno che segna tanti gol. Come mi piacerebbe segnarne tanti anche per l’Italia, una delle nazionali più importanti della storia.”

Andrea Mariotti