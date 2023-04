Rinnovo Leao, Maldini si prepara in caso di fumata nera: il sostituto

Visti i dubbi in merito al rinnovo di Rafael Leao, Maldini valuta il piano B: individuato il sostituto in caso di addio del n°17 rossonero.

L’edizione odierna de La Stampa ha fatto il punto riguardo all’andamento delle trattative per il prolungamento dell’esterno portoghese: ad ostacolare la sua permanenza a Milanello vi sarebbe anche un conflitto d’interessi sorto all’interno del suo entourage.

Difatti, il suo procuratore Jorge Mendes spingerebbe per un trasferimento all’estero, più precisamente verso Londra, dove il Chelsea sarebbe ben felice di accoglierlo. Il padre dell’ex Lille, invece, auspicherebbe per un rinnovo con il club rossonero.

Calciomercato Milan Leao Okafor

Calciomercato Milan, rimane aperta la pista Okafor in caso di addio di Leao

In tutto ciò, l’intenzione del Diavolo è chiara: Leao è un giocatore chiave nello scacchiere del tecnico Stefano Pioli e, pertanto, va blindato anche per le future stagioni.

Ciononostante, sempre stando alle indiscrezioni del quotidiano torinese, per evitare di farsi trovare impreparati in caso di fumata nera e di conseguente cessione dell’attaccante lusitano, Maldini e Massara continuano a monitorare Noah Okafor come suo naturale sostituto.

In tale scenario, la notizia del cambio di procuratore del calciatore del Salisburgo va a favore dei rossoneri poiché il suo precedente agente spingeva per un trasferimento all’Arsenal.