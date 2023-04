Calciomercato, Morata al Milan? La rivelazione dell’agente

Il Milan è alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione e questa è ormai cosa nota. Il rinnovo di Giroud non può bastare e le prestazioni non all’altezza di Origi e di De Ketelaere, oltre ad un Ibrahimovic ormai in fase calante, hanno convinto Maldini e Massara a fiutare un colpo in attacco.

Tra i tanti nomi sul taccuino c’è anche quello di un ex Serie A, Alvaro Morata. Il contratto dello spagnolo scade nel 2024 e i rossoneri sono sulle sue tracce.

“Morata-Milan, tanti club su di lui”, Busiello non si sbilancia

Ai microfoni di calciomercato.com Marco Busiello, membro dell’entourage di Morata ha parlato del futuro dell’attaccante ex Chelsea e del possibile interessamento del Milan:

Morata-Milan, al momento non c’è niente. Piace a tanti club italiani, ma ad oggi non c’è niente di concreto. Juanma López è un nostro socio e tra noi c’è un ottimo rapporto, ma il giocatore lo gestisce lui.

Nulla di concreto, quindi, al momento. Ma altrettanto certo è l’interesse del Diavolo nei confronti dello spagnolo che però è seguito anche da altri club, tra cui la Juventus che potrebbe pensare ad un suo possibile ritorno in caso di addio di Dusan Vlahovic.