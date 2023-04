Champions League, Cassano non ha dubbi: “Corre un rischio maggiore!”

Sarà un mese infernale quello che attende Milan ed Inter, Stefano Pioli e Simone Inzaghi lo sanno bene e non vorranno farsi cogliere impreparati.

Il doppio derby in Champions League e la lotta per un posto tra le prime quattro del campionato di Serie A, quest’anno più che mai sarà una sfida intensa tra le due sponde di Milano.

Lo sa bene anche Antonio Cassano, ex sia del Milan che dell’Inter, che nel corso della trasmissione odierna della BoboTV ha commentato quello che potrà essere il finale di stagione delle milanesi.

Milan Inter Cassano

Cassano a sorpresa: “Champions League? L’Inter rischia più del Milan!”

“Rischiano tutte e due, soprattutto l’Inter che ha partitacce. Poi c’è anche il derby di Champions, se non mettono punti in cascina prima e in quel momento diventa un inferno per tutte e due. L’Atalanta va a Torino e gioca con lo Spezia: se fa sei punti, diventa tutto un casino con Roma, Lazio, Atalanta, Inter e Milan per due posti. A meno che una delle due milanesi vince la Champions…“.