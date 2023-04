Cassano non ha dubbi su Milan-Napoli di Champions: “Sono convinto di una cosa!”

Il pareggio casalingo di ieri sera contro l’Empoli ha lasciato l’amaro in bocca in casa Milan. Partita di gran ritmo quella dei rossoneri, che non sono riusciti, però, a portare a casa il risultato.

Bisogna provare a mettere subito da parte l’amarezza per i due punti persi e pensare all’importantissima sfida di mercoledì contro il Napoli.

Dopo la strepitosa vittoria al San Paolo, in campionato, una settimana fa, adesso toccherà alla sfida di Champions e la posta è molto alta.

A parlare del match europeo tra rossoneri e azzurri ci ha pensato Antonio Cassano, dopo la vittoria degli uomini di Spalletti contro il Lecce ieri sera e lo ha fatto nella BoboTv.

Cassano: “Milan-Napoli di Champions? Sarà il Napoli visto durante quest’anno!”

Antonio Cassano, dunque, ha detto la sua sull’imminente sfida di Champions League tra il Milan di Stefano Pioli e il Napoli di Luciano Spalletti e sembra essere convinto di una cosa in particolare.