Champions League, cifre folli per i biglietti di Milan-Inter: cosa sta succedendo!

A inizio stagione in pochi, probabilmente nessuno, avrebbe scommesso sul derby tra Milan e Inter in Champions League, soprattutto in semifinale, a un passo dalla finale.

Invece, le due compagini milanesi sono andate oltre ogni aspettative, facendo un cammino non da poco e guadagnando, meritatamente, l’accesso tra le migliori quattro squadre d’Europa.

Solo in altre due occasioni è successo, nel 2003 sempre in semifinale, con il Milan arrivato in finale grazie al gol in trasferta (0-0 all’andata e 1-1 al ritorno) e nel 2005, ai quarti, Milan vittorioso (2-0 all’andata e 0-3 a tavolino al ritorno).

In casa rossonera sperano nel ‘non c’è due senza tre’, ma l’Inter ha la grande occasione per riscattare le due precedenti eliminazioni.

Nel frattempo, in attesa del big match d’andata, sono stati analizzati i possibili prezzi dei biglietti, con alcuni davvero esorbitanti.

Milan Inter di Champions League, i biglietti arrivano anche a 1000 euro

Milan, Inter, Champions League

La Gazzetta dello Sport, nella sua versione online, ha analizzato i prezzi dei biglietti per l’Euroderby sui canali di secondary ticketing, ossia, agenzie che rivendono i tagliandi.

In particolar modo su Footballticketnet si arriva a sforare addirittura i 1000 euro di costo per acquistare un posto nelle tribune e settori centrali di San Siro.

Prezzi davvero alti, per tanti non accessibili, ma non vi è alcun dubbio che ci sarà chi affronterà questa ingente spesa.