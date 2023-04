Champions League, tra Milan e Roma è parità: chi è quarto in classifica?

Ieri sera, allo Stadio Olimpico di Roma, è andato in scena il primo dei due big match di giornata: Roma-Milan non ha regalato particolari emozioni nei 90 minuti di partita, ma le ha concentrate tutte nei nove minuti di recupero concessi dall’arbitro Orsato.

A sbloccare il risultato al 93′ è una zampata di Abraham che con un destro incrociato trafigge Maignan; pochi minuti dopo, è Saelemaekers a ristabilire la parità che tanto aveva regnato durante il match.

Milan, Roma e forse anche Inter: chi arriverebbe quarto? La classifica

La sfida tra Roma e Milan di ieri sera era fondamentale per le due squadre in ottica Champions League: uno scontro diretto, che avrebbe permesso all’una di allungare sull’altra di 3 punti. E poi oggi si gioca Inter-Lazio, un altro scontro diretto per la zona Europa, con i nerazzurri che possono acchiappare sia rossoneri che giallorossi.

Al momento, Milan e Roma si trovano entrambe a 57 punti in classifica: ma chi arriverebbe quarto in caso di continua parità? Entrambe hanno totalizzato due punti negli scontri diretti (due pareggi), la differenza reti è pari a 0, mentre quella generale è +14 per tutte e due le formazioni.

Classifica Roma Milan

A questo punto, per assegnare regolarmente il momentaneo quarto posto, si dovrebbero vedere i gol totali segnati dalle due squadre: in questo caso il Milan è avanti sulla Roma per 52 reti contro le 44 di quelle giallorosse. Attualmente, quindi, il Milan è quarto. In caso di ulteriore parità, decidono gli spareggi.