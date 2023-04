L’ex Milan sicuro: “Con il Napoli c’è una grande differenza”, poi si sbilancia sulla Champions

Come detto anche da Pioli in conferenza stampa, il periodo che attende i rossoneri è decisivo. In base all’esito dei prossimi incontri la stagione potrebbe passare dall’essere fallimentare, uscendo ai quarti di Champions e non arrivando tra le prime 4 in campionato, all’essere indimenticabile, alzando magari quella coppa che manca dal 2007.

Questa sera ci sarà il primo atto della trilogia con il Napoli che dovrà fare a meno di Victor Osimhen e Oliveira per la sfida di questa sera.

Per il derby in Champions, invece, filtra ottimismo sulla presenza del nigeriano che dovrebbe essere regolarmente in campo.

La sconfitta dell‘Inter di ieri può motivare ancor di più i rossoneri per trovare quei 3 punti che significherebbero sorpasso in classifica sui cugini e terzo posto solitario.

Costacurta Napoli Mlan

Intanto, ai microfoni di Sky Sport ha parlato uno dei talent più illustri della pay tv, Alessandro Costacurta, sulla situazione dei rossoneri e su questa intrigante sfida con il Napoli.

Queste le parole dell’ex difensore rossonero e della Nazionale:

“Il Milan, a differenza dei partenopei, non può permettersi di mascherarsi. Quest’anno il Milan ha giocato da Milan in poche occasioni: per questo sono incuriosito dalle parole di Pioli in conferenza. Poi l’Europa è l’Europa, ma vedo ancora una grande differenza tra le due squadre”.