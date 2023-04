De Zerbi ha deciso il proprio futuro: l’annuncio del tecnico del Brighton

Roberto De Zerbi, tra i migliori allenatori in questo momento in Europa, è stato intervistato da Sport Mediaset, diversi gli spunti interessanti lanciati dal tencico.

Tra questi spicca senza dubbio quello riguardante il suo futuro, l’attuale allenatore del Brighton è apparso sicuro di sé e deciso per il proseguo del suo cammino.

Di seguito quanto evidenziato:

Sul Futuro: Non ho parlato con nessuno ma penso che in questo momento per il mio percorso, per la mia vita sia importante rimanere al Brighton. La mia storia lo racconta che non mi muovo a seconda delle richieste importanti o meno.