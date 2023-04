Dest, decisione a sorpresa del Milan: succederà settimana prossima

Il Milan di Stefano Pioli è reduce dall’ultima vittoria contro il Napoli nella gara di andata a San Siro dei quarti di finale di Champions League. I rossoneri, che sognano la semifinale con una tra Inter e Benfica, si preparano ora a scendere in campo contro il Bologna per la trentesima giornata di Serie A. Tanto turnover per Pioli in vista della gara decisiva al Maradona contro Luciano Spalletti.

FOTO: Imago, Dest

Dieci cambi previsti in formazione per il Milan, che cambia gli interpreti per far riposare gli uomini più importanti. Tra gli uomini che probabilmente verranno impiegati in questa sfida manca Sergiño Dest, la cui ultima apparizione in maglia rossonera risale al 24 gennaio. Secondo quanto rivelato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il Milan non ha dubbi sul futuro del calciatore.

Futuro Dest: la notizia

Il club rossonero, infatti, non farà scattare la clausola di riscatto per Sergiño Dest da 20 milioni di euro. L’esterno dell’USMNT tornerà a Barcellona. Inoltre, il Milan ha dato l’ok al calciatore per prendere parte all’amichevole della Nazionale statunitense di giovedì prossimo contro il Messico in Arizona. Dest è l’unico giocatore di un club europeo a prendere parte a questa partita.