Le formazioni ufficiali di Bologna-Milan, Pioli ne cambia dieci!

Partita decisiva a Bologna per il Milan di Stefano Pioli in chiave Champions League.

I rossoneri non possono perdere ulteriori punti in Serie A, l’obiettivo è vincere per superare la Roma di Mourinho e allungare sui cugini dell’Inter, difendendo così il quarto posto in classifica.

Stefano Pioli ha rivoluzionato l’undici titolare rossonero, così da far riposare i giocatori chiave in vista della sfida del Maradona di martedì sera, dove il Milan dovrà difendere l’1-0 dell’andata per ottenere l’accesso alla semifinale di Champions League.

Bologna Milan formazioni ufficiali

Bologna-Milan, le formazioni ufficiali

L’unico giocatore confermato da Pioli è Mike Maignan tra i pali, davanti difesa a quattro composta da Florenzi, Kalulu, Thiaw e Ballo-Touré, i due a centrocampo saranno Vranckx e Pobega, i tre dietro la punta Saelemaekers, De Ketelaere e Rebic, unico attaccante Origi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Thiaw, Ballo-Touré; Vranckx, Pobega; Saelemaekers, De Ketelaere, Rebic; Origi.

Thiago Motta invece si presenta con i titolarissimi, per inseguire il sogno Europa.

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Kyriakopoulos; Schouten; Aebischer, Dominguez, Ferguson, Barrow; Sansone.