Il vice-Giroud arriva dalla Serie A? C’è l’indiscrezione!

Dall’arrivo di Pioli ad oggi, quello che forse è mancato nella rosa rossonera è certamente una punta da 20/25 gol stagionali. Nonostante l’apporto incredibile di Giroud alla veneranda età di 36 anni, il peso specifico di un bomber è mancato.

Ragion per cui, anche a causa anche dei continui fastidi fisici che attanagliano Zlatan Ibrahimovic, mai sceso in campo durante questa stagione, se non per qualche spezzone, Maldini e Massara lavorano per trovare una punta che possa garantire gol e presenza in area.

Tanti i nomi sondati, soprattutto il Ligue 1, con Openda del Lens, Balogun del Reims e David del Lille i favoriti per vestire la maglia rossonera la prossima stagione.

Arnautovic Bologna Giroud

L’unico motivo per il quale la dirigenza rossonera non affonda il colpo su uno di questi tre talenti è, ovviamente, il costo, che supera almeno i 30 milioni di euro e che al momento, sono troppi per le casse di Elliott.

Ragion per cui, secondo quanto riportato dalla gazzetta dello Sport, ci sarebbero stati dei sondaggi importanti per un bomber della Serie A.

Si tratta di Marko Arnautovic del Bologna. L’austriaco, finito ai margini del progetto Thiago Motta, potrebbe liberarsi dai felsinei per non più di 5 milioni di euro e sarebbe un ottimo sostituto di Giroud, conoscendo molto bene anche il campionato italiano.