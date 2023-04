Giroud rinnova con il Milan: cifre e dettagli dell’operazione

Dopo la fantastica cavalcata scudetto dello scorso anno, quest’anno il Milan, almeno in campionato, non è riuscito sempre a replicare le grandi prestazioni della scorsa stagione.

I rossoneri hanno vissuto di alti e bassi, non sempre sono riusciti ad imporre il proprio gioco e ad esprimere tutte le proprie qualità.

Tuttavia, nonostante una stagione altalenante, un giocatore si è contraddistinto per il suo attaccamento alla maglia ma anche e soprattutto per le sue prestazioni.

Olivier Giroud, Milan, rinnovo

Milan-Giroud avanti insieme: i dettagli del rinnovo

Olivier Giroud, prossimo ai 37 anni, in campo fa ancora la differenza, è un leader nello spogliatoio e un punto di riferimento per i compagni, i suoi gol sono imprescindibili per il Milan.

Proprio per questi motivi la società rossonera ha deciso di blindare il francese: come riportato da Nicolò Schira, noto esperto di calciomercato, è tutto fatto per il rinnovo, nei prossimi giorni l’ufficialità.

Giroud vestirà la maglia rossonera fino a giugno 2024, lo stipendio si aggira intorno ai 3,5 milioni di euro netti.

Nonostante il forte pressing dell’Everton, l’attaccante ha deciso di sposare la causa rossonera per un’altra stagione a testimonianza di quanto Giroud sia legato ai colori del Milan.