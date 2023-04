Bologna-Milan, tante polemica tra il gol di Sansone e il contatto su Rebic: la moviola di Marelli

Il Bologna è andato in vantaggio contro il Milan dopo meno di un minuto di gioco. I rossoblù dopo una lunga azione prolungata hanno trovato il gol Nicola Sansone, bravo ad anticipare i difensori rossoneri al centro dell’area di rigore e ad alzare il pallone quel tanto che è bastato per beffare Mike Maignan.

Il gol del Bologna, però, ha causato polemiche in campo. I calciatori e la panchina del Milan chiedevano un fallo ai danni di Ballo Toure commesso da Aebischer, nell’azione che ha poi portato al cross di Posch e al tocco decisivo di Sansone.

Un altro episodio dubbio riguarda il contatto tra Rebic e al settimo minuto. L’attaccante del Milan, in area rossoblù, riesce a spostare il pallone tra tre difensori del Bologna quando il piede viene pestato da .

L’esperto di DAZN, Luca Marelli, ha commentato così l’episodio in diretta:

C’è stato effettivamente un contatto tra Soumaoro e Rebic in area, possiamo definirlo step on foot, ma non era pienissimo. Rimane quindi la valutazione del campo, ma ci sono tanti dubbi sull’intervento del difensore del Bologna.