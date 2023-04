Guardiola sul Milan: “In Europa è diverso, i rossoneri sono la storia!”

Sono passate già più di 48 ore dalla supersfida di Champions con il Napoli e l’euforia in casa rossonera e a Milanello è tutt’altro che svanita.

La qualificazione in semifinale mancava da 16 anni, nel lontano 2007, quando in campo ancora si faceva spazio l’attuale direttore tecnico Paolo Maldini, allenato dall’attuale re di coppe Carlo Ancelotti, che ancora non ha perso il vizio con questa manifestazione.

In semifinale sarà derby con l’Inter, così come accaduto nel 2002/03 e ai quarti nel 2004/05. A spuntarla è stato sempre il Diavolo, che sembra avere dalla sua, anche questa volta, i favori del pronostico.

Dall’altra parte del tabellone, ci sarà, ancora una volta, la sfida tra Real Madrid e Manchester City, con Guardiola che cerca la rivincita su Ancelotti dopo la sconfitta della passata stagione, sempre in semifinale.



A proposito del tecnico spagnolo, la Gazzetta dello Sport lo ha intervistato e l’ex Brescia e Roma ha parlato del momento del calcio italiano ed anche di Milan.

Queste le parole: “Quando giochi questa competizione come ha fatto il Napoli, per come ha giocato per tutta la stagione, in modo davvero magnifico, e sei tanto avanti in campionato rispetto al Milan, la gente crede che in Champions sia la stessa cosa.”

“Giocare contro il Milan che ha tanta storia è come giocare contro il Bayern Monaco, non so quanti trofei abbia nella sua bacheca. Ci sono stati Sacchi, Capello, Maldini e Costacurta. Questa è la storia che fa parte di questa competizione, per questo queste squadre sono così forti”.