Novità sul futuro di Ibra: lo scenario in vista dell’estate!

Nonostante un percorso Champions strepitoso ed un posto in Europa in campionato ancora tutto da conquistare, le scelte fatte la scorsa stagione in sede di mercato, da parte della dirigenza, si sono rivelate, per la maggior parte dei casi, errate.

Ragion per cui, Maldini e Massara sono già al lavoro per evitare gli stessi errori e per allestire una squadra in grado di lottare su tutti i fronti nelle mani di Stefano Pioli che, quasi sicuramente, verrà confermato per la prossima stagione.

Ibra futuro mercato

Chi, invece, è a forte rischio per la prossima stagione è Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, che già l’anno scorso ha saltato gran parte di stagione, quest’anno non si è mai visto in campo, se non qualche spezzone qua e la e la partita di Udine in cui ha timbrato il suo nome tra i marcatori.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera finora non ci sono stati colloqui con Maldini e la proprietà per discutere il suo futuro.

In estate verrà fatto un colpo importante lì davanti da affiancare a Giroud, e la questione Ibrahimovic sarà quindi affrontata solo in estate, non prima.