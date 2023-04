Mercato Milan, corsa a tre per Scamacca: ci provano altri due top club di Serie A

Maldini sta studiando le prime mosse di mercato, e in ottica futura, con la partenza di Ibrahimovic sempre più plausibile, servirebbe un numero 9 all’attacco rossonero.

Tra gli indiziati, sul taccuino della dirigenza, appare il nome di Gianluca Scamacca, ex Sassuolo approdato la stagione scorsa al West Ham. Quella di Scamacca al West Ham è stata una stagione che poteva senz’altro andare meglio, collezionando solo 3 reti in Premier League e conclusasi qualche giorno fa con l’intervento al ginocchio che lo terrà fuori dal campo per un bel po’.

Scamacca con la maglia del West Ham

La concorrenza attorno al suo nome non si è certo placata, anche dopo l’intervento al ginocchio, infatti, Milan, Juve e Inter hanno continuato il pressing per far riapprodare il giocatore in Serie A, sperando in uno sconto del West Ham. Acquistato per 40 milioni un anno fa, dopo una stagione sotto le aspettative e un’infortunio di spessore, le italiane cercano l’affare in Inghilterra, dove non ha potuto esprimere molto del suo potenziale.

L’evoluzione di questi movimenti di mercato la avremo a campionato ormai concluso, ma i primi passi dell’entourage rossonero sono stati mossi già da qualche tempo.