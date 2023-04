Milan Inter da record: dato incredibile per la semifinale di Champions!

La semifinale di Champions League Milan Inter si avvicina. Il 10 Maggio andrà in scena l’attesissimo euroderby e la richiesta da parte dei tifosi è altissima.

In questa stagione i due club milanesi a San Siro stanno inanellando una serie di incassi record e pienoni, questo per far capire che il livello in campionato e in Europa in questa stagione è alto.

Milan e i suoi sold-out

Il record italiano del Milan a San Siro è stato siglato nell’ottavo di finale contro il Tottenham con un ricavo di ben 9.1 milioni di euro, non solo, anche contro il Napoli ai quarti di finale il ricavo è stato di 8 milioni con tanto di sold-out anche in quella occasione. Oggi la fila per acquistare il biglietto ed assistere all’euroderby è più lunga che mai, è oggettivo che il profumo d’Europa per il Milan è sempre qualcosa di speciale.

La massima portata di San Siro è di circa 75mila spettatori, ma la richiesta dei biglietti si aggira attorno al milione. Si stima quindi un altro incasso da record per il Milan, anzi, il migliore. Il ricavo infatti si aggirerebbe attorno ai 10 milioni di euro.

Sarà quindi un evento memorabile che non attirerà solo i fan più sfegatati, ma porterà anche quelli che sono i tifosi occasionali a voler assistere ad una gara simile dalla grande portata.