Infortunio Ibrahimovic, ansia in casa Milan: le ultime sulle sue condizioni

Zlatan Ibrahimovic si è dovuto nuovamente fermare per un infortunio rimediato durante il riscaldamento in Milan-Lecce. Non filtra ottimismo ed ora il suo futuro al Milan da giocatore non è più così certo.

Un terremoto a ciel sereno per il Milan. Zlatan Ibrahimovic aveva la possiblità di offrire nuovamente la sua esperienza in campo a favore del suo club per diversi minuti durante Milan-Lecce. Dopo un mese ed oltre di stop San Siro scalpitava per il suo leader, ed anche lui. Ecco però che durante il riscaldamento lo svedese ha accusato un dolore al polpaccio che lo ha costretto a sedersi nuovamente in panchina.

Ancora nessun bollettino ufficiale ma secondo il Corriere della Sera la sua stagione potrebbe essere giunta al termine. In questo senso si attendono notizie più concrete nel giro dei prossimi giorni.

Zlatan Ibrahimovic, la situazione

Gli anni sono 41 per lui ed il suo contratto è in scadenza al 30 giugno 2023, ad oggi però il rinnovo non è una priorità per lui. Lo svedese ha sempre fatto trapelare ottimismo sulle sue condizioni e si è sempre messo a servizio del club, ma questa volta si racconta di uno Zlatan con un umore basso.

Lo stipendio attuale è di 1.5 milioni di euro e un rinnovo a questo punto non rientra tra le priorità del Milan. Non sarebbe quindi da escludere la strada del ritiro per il centravanti.