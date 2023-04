Infortunio Messias, buone notizie per Pioli: c’è la data del rientro!

Il recupero di Junior Messias procede senza intoppi. L’esterno brasiliano, fattosi male nel corso di Tottenham-Milan lo scorso 8 marzo, sta recuperando da una lesione al bicipite femorale della coscia destra, ma il peggio sembra ormai passato.

Messias torna in gruppo: le ultime da Milanello

Come riportato da Gianluca di Marzio, Messias negli ultimi giorni ha intrapreso un percorso di riatletizzazione che gli ha permesso oggi di riaggregarsi parzialmente in gruppo.

Messias Infortunio Rientro

Aumentano dunque le chance di una convocazione in vista di Milan-Empoli, in programma venerdì sera alle 21. L’obiettivo è quello di farsi trovare al 100% per la sfida di Champions League contro il Napoli. Possibile dunque che Pioli gli conceda alcuni minuti già nella prossima sfida, così da ritrovare un po’ di ritmo partita.

Nessun problema per Brahim: ci sarà contro l’Empoli

Insieme a lui, buone notizie anche per Brahim Diaz: il fastidio all’adduttore accusato al Maradona non preoccupa lo staff rossonero. Spetterà a Pioli decidere se rischiarlo e lasciarlo in panchina contro l’Empoli.