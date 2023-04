Kim in vista di Milan-Napoli: “Abbiamo un obiettivo e vogliamo raggiungerlo!”

Sia a Milano, sponda rossonera, sia a Napoli, in questi giorni non si parla d’altro se non del big match di Champions League di domani sera tra i vincitori dello scudetto dell’anno scorso e coloro che sono vicinissimi a vincere quello di quest’anno.

La Champions League è il palcoscenico più importante per una squadra di club e la posta in palio è troppa alta, considerando un derby italiano ai quarti di finale.

Milan e Napoli sono quasi pronte, visto che manca sempre meno a domani sera, quando al Meazza andrà in scena l’andata del doppio confronto tra rossoneri e azzurri.

Tra coloro che hanno presentato la sfida c’è anche il difensore dei partenopei Kim Min-jae, una delle tante note positive del Napoli di quest’anno.

Arrivato per sostituire il partente Koulibaly, il centrale coreano non ha fatto rimpiangere assolutamente il senegalese, anzi.

Kim non ha dubbi: “Cerchiamo di raggiungere le semifinali!”

Kim Spalletti, Napoli

In attesa di scendere in campo domani sera contro il Milan, Kim, difensore del Napoli, ha rilasciato un’intervista alla UEFA, sottolineando quello che è l’obiettivo degli azzurri in vista dell’importantissimo match.