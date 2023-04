Sabatini su Napoli-Milan: “Non lo avrei mai voluto!”, poi sul paragone Leao-Kvara

Napoli-Milan di questa sera può valere la storia. Da un lato i partenopei per la prima volta ai quarti di finale di Champions League, con il sogno di andare avanti, dall’altro lato il Milan che questa competizione la conosce eccome.

La partita d’andata si è conclusa con un gol di vantaggio per i milanesi, buono, ma non da far dormire sugli allori la squadra di Pioli.

Il Napoli farà di tutto per rimontare, così come il Milan proverà a difendere il vantaggio ad ogni costo, risultato? Potrebbe essere, si spera, una grande partita.

A parlare del match ci ha pensato ieri sera, a Supertele su DAZN, Walter Sabatini.

Sabatini: “Kvara è più determinato di Leao, ma vedere giocare il portoghese è un privilegio!”

Sabatini

Sulla partita: Una partita fastidiosissima, non avrei mai voluto che si giocasse. Questo scontro fratricida mi infastidisce, non so con chi schierarmi perché ho amici da una parte e dall’altra. Sono davvero imbarazzato. Il calcio italiano ne soffre in ogni caso, perché perderà una protagonista. Non volevo lo scontro ai quarti, perché nella mia testa punto sempre al massimo dei risultati. La semifinale è nell’ordine delle cose, ma la mia speranza era che ce ne fossero due addirittura.