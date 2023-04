Jankulovski sicuro: “Succede sempre a San Siro con la Champions!”, poi il commento su Theo e Leao

Intervistato in esclusiva ai microfoni della Gazzetta dello Sport, l’ex difensore rossonero Marek Jankulovski ha commentato quella che sarà la prossima sfida in Champions League del Milan.

L’imminente doppio incontro con il Napoli è stato oggetto di analisi dell’ex giocatore, nonchè vincitore della Champions League nel 2007, che ha evidenziato quelli che potranno essere i punti a favore degli uomini di Stefano Pioli.

In particolar modo Jankulovski è rimasto colpito dalla coppia Theo-Leao che potrebbe smuovere gli equilibri.

“La sfida tra Milan-Napoli sarà uno spettacolo per il calcio italiano. Il Milan campione d’Italia in carica e il Napoli che domina la A giocando alla grande. Ma in Champions League la tradizione dei rossoneri conta, quando parte la musichetta, a San Siro se ne vedono di tutti i colori. C’è l’esperienza: gente come Giroud sa come si fa. E poi ci sono Theo e Leao, una delle coppie più forti in circolazione“.