Infortunio Kalulu, brutte notizie da Milanello: il report dell’allenamento

Il Milan ha iniziato a preparare la sfida di Serie A contro l’Empoli, prevista per venerdì 7 aprile alle ore 21. Da Milanello però non arrivano buone notizie per Pioli, soprattutto riguardo il recupero di Pierre Kalulu.

Il difensore, infortunatosi con l’Under 21 francese, aveva riportato una lesione al muscolo soleo del polpaccio destro, il che lo ha costretto a dare forfait contro il Napoli.

Il Milan vorrebbe riaverlo a disposizione già per la sfida contro l’Empoli, ma ad oggi le speranze sono molto basse.

Kalulu Infortunio Milanello

Kalulu lascia Milanello in anticipo: la notizia

Come riportato da Sky Sport, il francese in mattinata è stato impiegato in una sessione individuale. Kalulu avrebbe poi lasciato il centro sportivo, prima che Pioli iniziasse a dirigere la sessione pomeridiana insieme a tutto il gruppo.

Difficile dunque una sua convocazione in vista di Milan-Empoli. Kalulu proverà comunque a recuperare per la prossima settimana, quando i rossoneri saranno impegnati nel primo dei due incontri contro il Napoli in Champions League.

Ibra si allena a parte: le ultime

Anche per Ibrahimovic questa mattina lavoro individuale. Lo svedese però non ha lasciato Milanello e prenderà parte alla sessione pomeridiana insieme ai suoi compagni.