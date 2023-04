La Premier League tenta Leao, il piano del Milan per convincerlo a rinnovare!

Nelle ultime partite, il Milan ha ritrovato uno dei suoi giocatori più importanti della rosa: Rafael Leao. Il portoghese è uno dei protagonisti assoluti delle ultime gare dei rossoneri: Leao ha infatti trascinato il Milan verso la semifinale di Champions League nella doppia sfida con il Napoli ed è stato decisivo nell’ultima partita di Campionato contro il Lecce, grazie ad una doppietta.

Rafa sembrerebbe essere tornato l’uomo che ha trascinato il Milan verso lo Scudetto della passata stagione, ma forse è proprio la continuità la caratteristica che più gli manca per diventare il vero campione. Di certo, quando Leao è in giornata, può fare male, tanto male.

Milan, tutto per tutto per il rinnovo di Leao: sirene di mercato dalla Premier

La crescita tecnica-tattica di Leao ha fatto sì che molte squadre puntassero gli occhi sul portoghese: l’attaccante rossonero è seguito da molti club esteri, e lui stesso non ha mai negato l’interesse per una nuova esperienza.

Leao Milan Calciomercato

La società rossonera, Maldini soprattutto, sta spingendo per il rinnovo dell’esterno portoghese: il pericolo, senza rinnovo, è quello di perdere Leao a parametro zero; un danno per le casse rossonere, che si vedrebbero sfumar via un bel gruzzoletto.

Intanto Rafa è sempre più l’uomo mercato del Milan: come riporta l’edizione odierna del Corriere della Sera, questa volta è il Chelsea ad essere pombiato sul portoghese. Sirene inglesi dunque per Leao, che comunque sta proseguendo il dialogo con la società di Via Aldo Rossi.