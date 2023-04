Addio di Leao in estate? Pronto il sostituto: ha già segnato a San Siro!

Tantissimi nodi da sciogliere quest’estate per la rosa del Milan. Se il futuro di Giroud è stato archiviato grazie al rinnovo fino al 2024, discorso completamente diverso per altri giocatori come Origi, De Kaetelaere e soprattutto Rafael Leao.

La cessione di Origi potrebbe servire per fare cassa dato che l’ex Liverpool è arrivato a parametro zero. Discorso diverso per De Kaetelaere, che non può essere svenduto dopo la spesa di 40 milioni la scorsa estate dal Brugge e che quindi rimarrà in rosa, sperando in un cambio di rotta.

L’affare più ingarbugliato e che tiene tutti i tifosi sulle spine e, senza ombra di dubbio, Rafael Leao.

Il rinnovo è ancora in una fase di stallo, con le parti che si riaggiorneranno al termine della stagione per valutare il da farsi.

Intanto il contratto scade a giugno 2024.

Per il dopo Leao il Milan pensa a Laurientè

Armand Lauriente Sassuolo

Ragion per cui, Maldini e Massara, valutando tutti gli scenari plausibili, stanno monitorando altri calciatori per un’eventuale partenza dell’asso portoghese.

Da Okafor del Salisburgo a vari talenti della Ligue 1, ma soprattutto, secondo quanto riportato da Sportmediaset, gli occhi dei due dirigenti sarebbero focalizzati su Armand Laurientè del Sassuolo, che ha ben impressionato in quest’annata in neroverde.

Il Sassuolo spara alto ma in caso di addio di Leao è lui l’indiziato numero uno per sostituirlo