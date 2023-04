Leao batte ancora Kvaratskhelia: sapete in cosa è il migliore?

Il primo atto dei quarti di finale di Champions è ormai acqua passata e consentirà al Milan di partire con un vantaggio , seppur minimo, nella gara di martedì prossimo in quel dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Rossoneri che hanno trovato la vittoria grazie al gol di Ismael Bennacer propiziato dall’assist di Rafael Leao e dall’enorme giocata di Brahim Diaz che ha tagliato in due la difesa del Napoli.

Anche ieri sera Rafael Leao è stato un ago della bilancia seppur molto discontinuo, il portoghese ha infatti infiammato diverse volte San Siro con dei dribbling e degli strappi in velocità semplicemente sensazionali, questo non fa altro che confermare un dato molto importante di questa Champions che riguarda Rafa e anche Kvaratskhelia.

Milan Leao Kvara

Classifica dribbling UCL, Leao batte Kvara

Sul proprio sito la Uefa ha pubblicato la classifica dei migliori “dribblatori” dell’attuale edizione della Champions League, e sul podio possiamo trovare due calciatori molto conosciuti in Italia.

In seconda posizione troviamo infatti Leao mentre in terza posizione troviamo il georgiano che è arrivato al Napoli in questa stagione.

I due giocheranno sicuramente un’altra partita e staremo a vedere se la classifica subirà delle variazioni.

Andrea Mariotti